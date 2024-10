La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni torna sul tema "reddito di cittadinanza", dopo che ieri l'aveva definito "metadone di Stato". "La povertà si combatte creando lavoro, questo il reddito di cittadinanza non lo fa - afferma intervenendo al Festival Ambrosetti di Cernobbio -. E' un grandissimo disincentivo al lavoro, è stato uno strumento diseducativo".

"E' una paghetta di Stato voluta dal M5s per una mera questione di consenso. Non sono d'accordo con Giuseppe Conte che il reddito di cittadinanza sia una buona misura, non lo è: è metadone di Stato, non penso affatto sia una misura di sviluppo".

"Non è mantenendo le persone nella situazione di difficoltà che si migliora la loro condizione, ma è creando attorno a loro le condizioni per uscirne", ha concluso.