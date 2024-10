E' il 1998 quando nello stato americano dell'Oregon viene autorizzato l'uso medico della Cannabis a scopo terapeutico. A distanza di anni, l' “erba” ottiene il semaforo verde anche per scopo creativo.

Per vederci meglio, il regista Francesco Bussalai è stato negli Usa dove ha girato un documentario intitolato “Re-legalized”, 65' di storia sulla pianta più utile e più proibita al mondo. I protagonisti sono i pazienti e i piccoli produttori indipendenti consorziati nel nome della qualità e per contrastare le multinazionali farmaceutiche e del tabacco.

Con un taglio da economista, l'autore del reportage ripercorre gli ottanta anni di proibizionismo, dal carcere ai mercati finanziari di Wall Street.

Ieri, 20 aprile, si è tenuta la prima cagliaritana nella sala M2 del Teatro Massimo. Al termine della proiezione, il perfomer Giacomo Casti ha condotto l'incontro con Bussalai e col farmacologo Gianluigi Gessa, voce narrante del documentario.

Un'altra proiezione è prevista per domani, sabato 22, al Teatro Eliseo di Nuoro. A seguire, l'attore Davide Iacopino presenterà l'incontro fra il regista e Tuzzy dei Deleted Soul, autori della colonna sonora del film. L’ingresso è libero, ma il pubblico sarà invitato a sostenere con un contributo volontario le spese di distribuzione del film in Italia e negli USA.

La programmazione di “Re-legalized” proseguirà, dal 24 aprile, nella sala Intrepidi Monelli di Sant’Avendrace n° 100, il lunedì e giovedì alle 21,30; il martedì e mercoledì alle 19,30.

Il 29 maggio il film sarà proiettato in Senato e uscirà anche in edizione americana e sarà presentato negli USA nei luoghi dove è stato girato. Intanto, il trailer del film è già visibile su You tube mentre altri materiali e prenotazioni sono disponibili sul il sito www.relegalized.com.