Dopo i fatti simili avvenuti la scorsa settimana, altri due uomini di origini tunisine sono stati fermati dalla Polizia di Stato, in quanto presunti autori di una tentata rapina aggravata avvenuta qualche giorno fa nei pressi di piazza del Carmine a Cagliari.

I fatti risalgono allo scorso 8 giugno, quando i due avevano provato a strappare una catenina d’oro dal collo di un ragazzo minorenne.

Un episodio simile a quelli avvenuti negli ultimi due mesi nel quartiere Marina, che hanno visto come vittime sempre ragazzi minorenni, i cui autori, in quella circostanza di origini algerine, sono già stati assicurati alla giustizia la scorsa settimana, in un'operazione portata a termine dalla Polizia di Stato con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri.

Gli investigatori della 2^ Sezione della Squadra Mobile hanno condotto le indagini, anche attraverso l’esame dei i sistemi di videosorveglianza, acquisendo rilevanti elementi probatori a carico degli indagati, corroborati poi dal sequestro degli abiti usati durante il tentativo di rapina, rinvenuti nelle loro dimore. Nella serata di ieri la conclusione delle attività.

Dopo essere stati rintracciati e bloccati, i due sono stati accompagnati in Questura, dove, al termine di approfondimenti, sono stati dichiarati in stato di fermo e condotti nella casa circondariale di Uta, in attesa della convalida.