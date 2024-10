A distanza di quasi due anni, sono stati arrestati telecamere i due rapinatori responsabili del colpo all'ufficio postale di Norbello messo a segno il 14 dicembre del 2022. Sono stati inchiodati dalle riprese delle telecamere.

In manette sono finiti due uomini di Orotelli, sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per rapina in concorso aggravata dall'uso di armi e da mezzi di travisamento, detenzione illegale di materiale esplodente, detenzione e porto abusivo di arma clandestina", detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di cessione a terzi.

I due erano stati ripresi dopo il colpo mentre si allontanavano a bordo di una Ford Focus. Le analisi sulle immagini da parte dei carabinieri del Ris di Cagliari, hanno riscontrato una compatibilità fra la corporatura di uno degli indagati e quella del rapinatore ripreso dalle telecamere.

Nei giorni scorsi sono stati eseguiti i fermi ed effettuate numerose perquisizioni in stabili e luoghi frequentati dai due che hanno portato al sequestro di oltre 41 chili di cannabis, un fucile sovrapposto calibro 12 con matricola cancellata, una pistola semiautomatica modificata, cartucce e 800 grammi di gelatina premex da cava. Sequestrato anche l'abbigliamento utilizzato in occasione della rapina.