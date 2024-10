Ci sono degli eventi negativi che troppo spesso ci ricordano l’alea della condizione umana, inevitabile e spesso ingovernabile. L’uomo non sarà mai il dominus assoluto dell’universo e di se stesso. Certo può fare abbastanza per lenire i limiti propri che sono la causa dei suoi mali, ma il più delle volte non ha la consapevolezza di ciò che gli manca. L’incidente stradale accaduto in una località della provincia di Padova lascia esterrefatti, più di ogni altro, ammesso che si possa fare una graduatoria delle tragedie. Una donna di 63 anni alla guida di un fuoristrada arpiona letteralmente una ragazza, 22 anni, che cammina sul ciglio della strada. Dopo l’impatto, l’auto continua la sua corsa trascinandosi il corpo della poveretta per ben quattro chilometri, fino a quando la macchina non si ferma perché giunta a destinazione, a casa dell’investitrice. Incidente raccapricciante, dunque, reso ancora più anomalo e allucinante dalla notizia secondo cui la donna alla guida non si sarebbe accorta di nulla perché sotto terapia oncologica e antidepressiva. Incidente inevitabile? Bé, se le ragioni dell’arresto, omicidio colposo e omissione di soccorso, con l’aggravante di aver usato l’auto nonostante l’assunzione di psicofarmaci, dovessero essere confermate, ancora una volta l’uomo esce sconfitto da situazioni come queste, in cui è esso stesso carnefice. Ci potrà salvare solo la sua riflessione sui fatti per ridurre il letale grado di superficialità che c’è in lui, più che l’illusione che l’essere umano possa, un giorno, essere affrancato dall’alea che circonda la sua condizione. Intanto, ancora una volta, il bilancio è terrificante, con una ragazza che ha perso la vita e un’altra donna che poteva e doveva essere aiutata, ma che così non è stato.