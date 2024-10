Questa mattina sono stati ricevuti dal Questore di Nuoro Alfonso Polverino quattro nuovi funzionari assegnati alla Questura al termine del corso di formazione svolto presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma.

Ai quattro commissari verranno formalizzati gli incarichi nei prossimi giorni.

Il commissario Antimo Borrelli, 30 anni, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la facoltà Luiss – Guido Carli di Roma ed un master in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza presso l’Università La Sapienza di Roma.

Il commissario Costantino Cardella, 31 anni, dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha conseguito un master in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza presso l’Università La Sapienza di Roma. In precedenza ha esercitato la professione di avvocato e poi l’incarico di Funzionario giudiziario presso la Corte d’Appello di Firenze.

Il commissario Gabriele Pacifico, anni 38 anni, proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, andrà a svolgere l’incarico di Funzionario addetto al Commissariato distaccato di Siniscola. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Sassari e svolto un master in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza presso l’Università La Sapienza di Roma.

Il commissario Davide Torsello, 27 anni, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, svolto un master in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza presso l’Università La Sapienza di Roma e frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali.