In Sardegna nel 2023 hanno operato in media 511 imprese alberghiere con dipendenti. I lavoratori sono stati, in media, 9.790, con i valori massimi e minimi di occupazione che si trovano a luglio e gennaio, rispettivamente con 17.496 e 2.998 dipendenti. È il quadro che emerge da una ricerca condotta da Federalberghi sulla base dei dati Inps, in collaborazione con Ebnt presentata al Ttg Travel Experience.

La Sardegna si colloca a metà della classifica nazionale, guidata dal Trentino Alto Adige con 33.440 unità (seconda la Lombardia con 27.560, terzo il Veneto con 24.119). Per quanto riguarda le fasce d'età, il 5,4% del personale ha meno di 20 anni, il 22,6% tra i 20 e i 30, il 21,1% tra i 30 e i 40, il 23,6% nella fascia 40/50, il 20,8% 50/60 e il 6,4% è sopra i 60 anni. Il 47% è rappresentato da donne, il 53% da uomini. La maggior parte del personale è italiano (85%), mentre il restante 15% è rappresentato da stranieri.

La maggioranza (78,2%) dei dipendenti di aziende del settore alberghiero ha la qualifica di operaio. Gli impiegati rappresentano il 18,9% dei dipendenti (1.853), mentre gli apprendisti sono 114, pari all'1,2% del totale. I quadri (146) e i dirigenti (25) rappresentano insieme l'1,8% del totale. Il 14,3% dei dipendenti (1.398) ha un contratto di lavoro a tempo parziale. I contratti a tempo determinato stipulati per ragioni di stagionalità (6.780) rappresentano il 69,2%, mentre quelli non stagionali (1.065) sono il 10,9%.

Il maggior numero di giornate retribuite lo troviamo tra i quadri (288), seguiti dai dirigenti (276), dagli impiegati (190), dagli operai (139) e dagli apprendisti con 121 giornate retribuite. Per quanto riguarda la retribuzione media annua standardizzata, il valore più alto riguarda i dirigenti con una media di 223.514 euro, seguiti dai quadri (63.741 euro), impiegati (28.513), operai (24.174) e dagli apprendisti con 20.266 euro.

Nell'intero settore del turismo, in Sardegna nel 2023 hanno operato in media 6.595 imprese turistiche con dipendenti. I lavoratori sono stati, in media, 43.459. I valori massimi e minimi di occupazione si trovano ad agosto e gennaio, rispettivamente con 65.748 e 25.500 dipendenti.