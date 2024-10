Tragedia nel pomeriggio a Quartucciu, dove un bambino di cinque anni è morto per un malore mentre si trovava nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni, il piccolo si trovava con i nonni quando si è sentito male. Immediata la chiamata dei soccorsi, con il personale medico del 118 arrivato sul posto con un’ambulanza, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Quartu Sant'Elena e il medico legale che ha constatato la morte per cause naturali. La magistratura ha disposto la restituzione della salma ai familiari.