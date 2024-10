I Carabinieri della Stazione locale hanno denunciato ieri per truffa aggravata , a Quartu Sant'Elena , a conclusione di un'attività investigativa intrapresa a seguito della denuncia querela presentata da un pensionato 82enne del luogo appassionato del mare, un 43enne sassarese già noto alle Forze dell 'ordine.

I militari operanti hanno raccolto una serie di riscontri in merito alle responsabilità dell'uomo che nello scorso mese di novembre, con artifici e raggiri, aveva indotto l'anziano a effettuare due bonifici bancari su di un conto a lui intestato, per una somma complessiva di oltre 1000 euro, un titolo di anticipo per la vendita di un motore marino, pubblicizzato sul sito marketplace , senza poi portare a termine la compravendita con la consegna del prodotto. Concluso l'affare Il truffatore si era reso irreperibile.