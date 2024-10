I Carabinieri della Stazione locale insieme a quelli di Selargius, in collaborazione con i colleghi del Radiomobile e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, hanno multato ieri a Quartu Sant'Elena, per un totale di 3mila euro, nonché denunciato, per uso di impianti audiovisivi e altri apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori e per favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato e sfruttamento del lavoro nero, un 40enne del luogo.

Nel corso dell'ispezione da parte dei militari era infatti emersa la presenza di un lavoratore dipendente irregolare, sprovvisto del necessario contratto di lavoro, nello specifico un tunisino 60enne, privo di permesso di soggiorno dal 2009.

I Carabinieri durante la verifica hanno scoperto anche la presenza di tre telecamere all'interno dell'autosalone, utilizzate per il controllo dei lavoratori.