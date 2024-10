Sarà presentato venerdì 31 ottobre alle ore 16.00 presso l'ex Convento di via Brigata Sassari a Quartu Sant'Elena il programma Intercultura 2015/2016.

Ente morale riconosciuto e posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri, Intercultura ha per obiettivo costruire il dialogo interculturale attraverso gli scambi scolastici. Per questo promuove e organizza scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno circa 1800 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni a vivere e studiare all’estero ed accogliendo nel nostro paese un migliaio di giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole. Circa sessanta i Paesi coinvolti in tutto il mondo. I programmi di studio all'estero sono aperti a tutti i ragazzi che frequentano una scuola secondaria superiore. La normativa scolastica italiana riconosce l'anno di studio effettuato nel paese straniero.

L'appuntamento di venerdì a Quartu sarà l'occasione per presentare ai ragazzi e alle loro famiglie le iniziative di interscambio: il 10 novembre scade infatti il termine per candidarsi a partecipare ai programmi e alle borse di studio per i programmi all'estero di Intercultura.

Il periodo di studio può variare da un massimo di un anno, sei o due mesi scolastici a un minimo di un mese estivo. "Quest'anno 2014/15" afferma la referente M.Paola Fiori del centro locale di Cagliari "stanno svolgendo un'esperienza all'estero ben 23 ragazzi, due estivi: Cina e Irlanda; due semestrali: Argentina, Brasile; diciannove annualità nei più svariati paesi come: Malesia, Usa, Honduras, Russia, Argentina, Costarica, Brasile, Germania, Rep. Domenicana, Rep. Ceca, Ungheria."

Per iscriversi alle selezioni è sufficiente collegarsi al sito internet www.intercultura.it e compilare il modulo di iscrizione online, è richiesta una quota di iscrizione di 50,00 euro, mediante conto corrente postale (c/c 1014038770).

Le iscrizioni per partecipare all'assegnazione di una borsa di studio di Intercultura devono pervenire entro il 10 Novembre 2014; "Inoltre" dichiara la Responsabile Valeria Anedda che "tutti i programmi di studio all'estero di Intercultura sono a concorso, i candidati devono sostenere delle prove d'idoneità, servono per valutare i giovani a partecipare a un programma interculturale in una famiglia, in una scuola, in un altro contesto sociale, compresa l'acquisizione dei risultati scolastici degli ultimi due anni."

L'età per partecipare ai programmi all'estero di intercultura per l'anno scolastico 2015/16 sono rivolti a studenti delle scuole superiori nati tra il 1° Luglio 1997 e il 31 Agosto 2000, i limiti delle età ammesse a partecipare variano a seconda del paese richiesto.

Per ulteriori informazioni chiamare ai numeri: 3474387651 / 3475886669 / 3405257089 / 3389511761