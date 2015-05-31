ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015

QUARTU SANT'ELENA

Sezioni scrutinate 64 su 66

ABITANTI: 70. 675 ELETTORI: 61.199

CANDIDATI

PARTITI

VOTI

%

MAURO CONTINI

FORZA ITALIA 

LISTA CIVICA "PODEUS"

PARTITO SARDO D'AZIONE

FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE

NOI CON SALVINI

DESTRA - DESTRA SOCIALE - FORZA QUARTU 

6.971

23,65%

STEFANO DELUNAS

PARTITO DEMOCRATICO 

LISTA CIVICA "QUARTU RIPARTE"

LISTA CIVICA "SARDEGNA VERA"

LISTA CIVICA "PIU' QUARTU".

RIFONDAZIONE COMUNISTA - COMUN. ITALIANI

ROSSO MORI - CIVICA

FED. DEI VERDI 

8.148

27,64%

DAVIDE GALANTUOMO

LISTA CIVICA "PDR"

P. LIBERALE ITALIANO - CIVICA

LISTA CIVICA "BASTA TASSE"

2.104

7,13%

GUIDO SBANDI

MOVIMENTO 5 STELLE

3.075

10,43%

GABRIELE MARINI

RIFORMATORI SARDI LIBERAL DEMOCRATICI

LISTA CIVICA “PERIFERIE AL CENTRO"

FORZA PARIS - ALTRI

2.163

7,33%

MONICA MASCIA