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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
QUARTU SANT'ELENA
Sezioni scrutinate 64 su 66
ABITANTI: 70. 675 ELETTORI: 61.199
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CANDIDATI
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PARTITI
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VOTI
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%
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MAURO CONTINI
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FORZA ITALIA
LISTA CIVICA "PODEUS"
PARTITO SARDO D'AZIONE
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE
NOI CON SALVINI
DESTRA - DESTRA SOCIALE - FORZA QUARTU
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6.971
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23,65%
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STEFANO DELUNAS
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PARTITO DEMOCRATICO
LISTA CIVICA "QUARTU RIPARTE"
LISTA CIVICA "SARDEGNA VERA"
LISTA CIVICA "PIU' QUARTU".
RIFONDAZIONE COMUNISTA - COMUN. ITALIANI
ROSSO MORI - CIVICA
FED. DEI VERDI
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8.148
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27,64%
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DAVIDE GALANTUOMO
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LISTA CIVICA "PDR"
P. LIBERALE ITALIANO - CIVICA
LISTA CIVICA "BASTA TASSE"
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2.104
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7,13%
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GUIDO SBANDI
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MOVIMENTO 5 STELLE
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3.075
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10,43%
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GABRIELE MARINI
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RIFORMATORI SARDI LIBERAL DEMOCRATICI
LISTA CIVICA “PERIFERIE AL CENTRO"
FORZA PARIS - ALTRI
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2.163
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7,33%
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MONICA MASCIA
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