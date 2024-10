La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un ragazzo di 18 anni per furto aggravato , commesso in concorso con un'altra persona.

Nel primo pomeriggio di sabato la Sala Operativa aveva segnalato un furto nel viale Golfo di Quartu, all'interno di un camper parcheggiato , ad opera di due uomini poi introdottisi all'interno di uno stabilimento balneare poco distante dove, uno dei soggetti segnalati, era stato fermato dal personale addetto al salvataggio, in attesa dell'arrivo degli agenti, mentre l'altro era riuscito a far perdere le proprie tracce.

Sul posto erano accorsi via mare gli operatori degli acquascooter dell'UPGSP impegnati nella perlustrazione e avevano preso in consegna il giovane, in attesa dell'arrivo di altri equipaggi.

Con il successivo intervento delle volanti, i poliziotti avevano constatato che i presunti autori del furto, dopo aver infranto il finestrino di un camper di proprietà di una coppia di turisti tedeschi , si erano impossessati di una borsa contente denaro e documenti, ma scoperti dagli stessi proprietari si erano dati alla fuga dirigendosi verso il vicino stabilimento balneare abbandonando la borsa vicino a una siepe , recuperata subito dopo.