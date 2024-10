A Quartu Sant'Elena riparte "Ottobre rosa", la campagna gratuita "Ogni momento è buono per prenderti cura di te, promossa dall'associazione "Mai Più Sole" in collaborazione col Comune, che prevede una campagna di screening gratuiti per la prevenzione contro i tumori. Il bilancio dello scorso anno era stato di 300 visite con ecografia.

L'iniziativa prevede la possibilità di effettuare un controllo gratuito il martedì e il giovedì, dalle 16 alle 19, compatibilmente con la disponibilità dei professionisti che aderiscono alla campagna. Si rivolge a persone sotto i 40 anni che non si siano mai sottoposte a una visita, o che si si siano rivolte a uno specialista tanto tempo fa.

Ma è rivolta anche a over 40 che non hanno mai effettuato uno screening o che si siano sottoposti a controllo almeno cinque anni fa, salvo urgenze. Visite negli spazi del Centro Servizi di via Zara, angolo via Diaz. È necessaria la prenotazione, chiamando al numero 3518900247 o scrivendo alla mail info@maipiu.

"La prevenzione significa saper arrivare prima, vuol dire anticipare e magari disinnescare i problemi, intercettandoli prima che la patologia si manifesti - spiega l'assessore comunale ai Servizi Sociali Marco Camboni -. A volte capiamo veramente l'importanza di certi progetti solo quando veniamo toccati da vicino, ci accorgiamo di quanto la riuscita di questi percorsi possa condurre a una sorta di rinascita".