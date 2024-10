Luca Mameli, 35 anni di Capoterra, è stato accoltellato all'alba di questa mattina ed è deceduto intorno alle 6 in ospedale, mezz'ora dopo il suo arrivo. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, stava discutendo con altri giovani all'esterno di uno dei locali del litorale del Poetto di Quartu, in quel momento già chiuso, quando la rissa tra i due gruppi di ragazzi sarebbe culminata con una coltellata al petto.

Gli investigatori della squadra mobile di Cagliari sono al lavoro per trovare l'assassino. I presenti, tra cui gli amici della vittima, sono stati tutti identificati, ed è risultato che molti di loro fossero ubriachi.

Mameli e gli amici avevano trascorso la nottata nei locali della movida del Poetto di Quartu. Lungo la strada utilizzata per fare jogging, fuori da uno degli esercizi, il 35enne e alcuni suoi amici avrebbero avuto una discussione con altri giovani, forse per qualche attrito verificatosi all'interno del locale; poi la lite sarebbe sfociata in una rissa che ha coinvolto i due gruppi, ma ancora non si conoscono le cause del litigio. Qualcuno a quel punto ha estratto dalla tasca un coltello e colpito al petto Mameli, che non si è accorto subito della ferita: si è allontanato di qualche metro e poi è rovinato sull'asfalto.

Sul posto sono accorsi i medici del 118 e la Polizia. Il giovane è stato trasportato in condizioni gravissime al Brotzu di Cagliari, ma è morto poco dopo. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi sul posto, mentre in questura stanno visionando le immagini delle telecamere della zona e raccogliendo le testimonianze degli amici della vittima.

La notizia della morte di Mameli ha sconvolto il Comune di Capoterra, dove viveva. "Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di un nostro concittadino, giovane ragazzo conosciuto da tutta la comunità, ci lascia senza parole e avvolti dalla tristezza. È proprio vero che la vita è un brivido che vola via. Mi stringo alla famiglia con sincero cordoglio", ha scritto sui social il sindaco Beniamino Garau.

Il primo cittadino ha sospeso per oggi tutte le attività di spettacolo e di intrattenimento. "Cari concittadini a seguito del lutto che ci ha colpiti, nel rispetto del dolore che la famiglia sta vivendo e, viste le innumerevoli manifestazioni di cordoglio verso Luca, ritengo opportuno procedere alla sospensione di tutte le attività di spettacolo e intrattenimento previste per oggi, su tutto il territorio. Ancora incredulo, mi stringo a tutti coloro che lo piangono", ha comunicato Garau.