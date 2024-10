I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono dovuti intervenire questo pomeriggio, intorno alle 18, in via Fadda a Quartu Sant'Elena per l'incendio di materiali di arredi e masserizie stoccate all'interno di un’ex scuola elementare. Le fiamme si sono sviluppate al piano terra e al primo piano. Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento "2A" con un'autopompa serbatoio e cinque operatori che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la struttura. Nessuna persona risulta coinvolta.