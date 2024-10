E’ in corso un intervento dei Vigili del Fuoco, con varie squadre e automezzi, per un vasto incendio scoppiato poco dopo le 19:30 in un deposito di gomme in località "Pirastru", a Quartu Sant’Elena.

Il vasto rogo ha coinvolto cataste di gomme per auto, masserizie e vegetazione. I Vigili del Fuoco stanno evitando la propagazione delle fiamme ad altre attività e terreni adiacenti. All'interno dell'area coinvolta dal rogo ci sono vari automezzi in sosta. Al momento non si hanno notizie di persone ferite, sono in corso le verifiche per scongiurare la presenza di eventuali persone coinvolte. Sul posto stanno operando diverse squadre con vari automezzi e operatori, due autopompe serbatoio, due autobotti pompa, una kilolitrica con 25mila litri d'acqua, un autofurgone carro schiuma, un autofurgone carro autorespiratori e due automezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio.

Sul posto in via precauzionale anche gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e il nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Quartu Sant'Elena e gli agenti della Polizia Locale di Quartu.