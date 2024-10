Incidente con due feriti, uno grave, e una giovane denunciata per guida in stato di ebrezza: è il bilancio del sinistro avvenuto ieri mattina lungo la statale 554 nel territorio di Quartu Sant'Elena. Trasportati in ospedale un motociclista di 48 anni, ricoverato in gravi condizioni al Brotzu, e la ragazza che viaggiava con lui, una 33enne trasportata al Policlinico di Monserrato con lievi ferite.

I due si trovavano in sella a una Yamaha che, per cause non ancora accertate, è stata urtata da una Peugeot 208 condotta da una giovane di Cagliari, anche lei 33 anni. La conducente, sottoposta al test con l'etilometro dai carabinieri della stazione temporanea di Flumini di Quartu, intervenuti sul posto per i rilievi, è risultata avere un tasso di alcol nel sangue di tre volte superiore rispetto a quanto consentito dalla normativa (0,50).

La 33enne è stata denunciata e le è stata ritirata la patente.