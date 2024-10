Quando si fa riferimento alle opportunità di formazione nei Paesi anglosassoni, nello specifico, ad esempio, per ciò che riguarda gli Stati Uniti, si tende ad utilizzare i termini università e college in maniera interscambiabile. Esistono, però, delle vere e proprie differenze tra queste due istituzioni importanti. Sono delle caratteristiche che a volte contraddistinguono vari aspetti di queste istituzioni, dalle dimensioni alle specializzazioni.

La distinzione tra college e università

Conoscere le differenze che intercorrono tra i college e le università è importante soprattutto per chi ha interesse a trasferirsi a studiare all'estero; infatti negli Usa come in Inghilterra e in altri Paesi anglosassoni – e al riguardo segnaliamo che l'agenzia Lae Educazione Internazionale fornisce un approfondimento sulle migliori università australiane – viene fatta questa distinzione quando si parla di istituti universitari.

Anche se gli studenti americani tendono ad utilizzare i due termini come dei sinonimi, ci sono delle differenze da considerare. Per esempio, i college generalmente non mettono a disposizione corsi post-laurea, a differenza di quanto accade nelle università. Ci sono, comunque, delle distinzioni anche su questo aspetto. Alcune istituzioni, come la St Joseph’s, che si trova a New York, offrono numeri limitati di corsi dopo la laurea, ma presentano una scelta molto ampia in termini di corsi di laurea.

Un’altra differenza è quella che riguarda l’ambito della ricerca. In genere sono le università a concentrarsi su questo aspetto, anche se ci sono college che si occupano di opportunità di questo tipo.

Le dimensioni e i servizi offerti

Per quanto riguarda le dimensioni e i servizi che si possono trovare nei luoghi di studio, i college americani spesso sono più piccoli, facendo il confronto con le università. Questo vuol dire che nei college le classi hanno un numero minore di studenti e il contatto con i docenti diventa sicuramente più diretto.

Le università hanno solitamente dei campus con dimensioni più ampie e questo assicura la presenza di strutture e servizi di vario tipo, come se si trattasse di piccole città autonome in molti aspetti.

Le specializzazioni proposte

College e università nei Paesi anglosassoni non presentano delle differenze notevoli in riferimento alle specializzazioni proposte agli studenti che decidono di intraprendere un percorso di questo genere. Sia i college che le università, infatti, consentono agli studenti di attuare un percorso di studi di base per i primi anni, consentendo una specializzazione successiva in un campo di studi particolare. È un aspetto importante, che dimostra come il sistema educativo in questo contesto sia basato su principi generali che riguardano l’istruzione e la formazione.

La struttura e l’organizzazione

Una peculiarità molto interessante che riguarda le università americane è il fatto che possono essere costituite a volte da diversi college. Per esempio, il college di Harvard è una parte della più grande università di Harvard. Le università più grandi, quindi, suddividono alcuni dipartimenti in college che si occupano di una specializzazione ben precisa, come, ad esempio, il business o l’ingegneria. Il procedimento che porta all’ammissione degli studenti in queste situazioni riflette le regole stabilite dall’istituzione principale, che si occupa di definire tutte le norme e i regolamenti.

Parlando di organizzazione, si possono citare anche i community college, che vengono chiamati anche college junior. Queste istituzioni danno la possibilità di ottenere dei titoli di studio con percorsi formativi della durata di due anni, preparando gli studenti ad un livello base. Molti studenti frequentano a livello locale questi college, per poi decidere di trasferirsi in seguito in un’università, con lo scopo di completare il percorso formativo.

Le opportunità extracurriculari

Le università solitamente hanno dei campus molto estesi e questo significa che offrono molte attività extracurriculari, come i club o la possibilità di partecipare a team sportivi. I campus promuovono la socializzazione e le interazioni tra gli studenti, anche oltre l’ambiente della classe. I college sono più piccoli e mettono a disposizione un’esperienza di formazione più focalizzata sull’apprendimento, ma ovviamente non offrono opportunità extracurriculari in grande quantità.