Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari questa sera, alle 19:45 circa, per l'incendio di un gazebo di 300 metri quadri circa, in legno, che si trovava nell'area esterna di un'ex attività commerciale alle porte di Pula (CA), adibita a ristorante pizzeria, non più in esercizio da diverso tempo.

Le due squadre di pronto intervento della sede centrale con due automezzi e sette operatori inviati sul posto hanno circoscritto e spento le fiamme, messo in sicurezza la zona e avviato gli accertamenti per stabilire le probabilità causa del rogo.

Nessuna persona risulta essere rimasta coinvolta .