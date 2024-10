A Pula è stato confiscato un hotel costruito abusivamente nel 2014, quando doveva fare parte di un albergo dotato di piscina e altri accessori: adesso entrerà a fare parte del patrimonio dello Stato oppure sarà demolito.

La confisca della struttura ricettiva è stata eseguita dal Nucleo Investigativo Regionale del Corpo Forestale, su disposizione della Procura Generale della Corte d'Appello di Cagliari, operazione coordinata dal Procuratore Generale Luigi Patronaggio e dalla dottoressa Liliana Ledda.

La struttura confiscata, del valore del 1,5 milioni di euro era stata realizzata insieme alle altre che dovevano entrare a far parte di un gigantesco albergo, senza autorizzazioni in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e per questa ragione tutto era stato sequestrato e i lavori fermati. Adesso è arrivata la confisca.

"Nei prossimi giorni - fanno sapere dal Corpo forestale -, un ulteriore provvedimento stabilirà se la struttura confiscata sarà acquisita al patrimonio dell'Ente o demolita a spese dei responsabili".