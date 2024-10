Nonostante il divieto di avvicinamento alla ex moglie, per maltrattamenti in famiglia, non si è dato per vinto. Tuttavia per Domenico Aiello, 62enne di Boscoreale (Napoli), la vicenda si è conclusa in malo modo. L'uomo ha tentato di introdursi nell'abitazione della donna arrampicandosi dal bancone, quando è precipitato sulla tettoia dell'ingresso condominiale.

Il 62enne, morto sul colpo, era stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione e della compagnia di Torre Annunziata nella mattina di venerdì, in seguito alla violazione dell'obbligo. Rilasciato, la sera stessa si è nuovamente precipitato nell'abitazione della ex moglie, provando a scalare la facciata.

La donna nel frattempo si era allontanata dalla casa portando con sé le figlie. Aiello avrebbe perso l'equilibrio cadendo rovinosamente. Inutili i tentativi di soccorso, l'uomo era già morto. Sul corpo è stata disposta l'autopsia.