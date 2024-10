Questa settimana la sensazione è simile a quella di stare dentro ad un razzo sulla pista di lancio, pronto ad essere catapultato nello spazio. Una grande liberazione di energia avviene grazie alla ripresa diretta del moto di Marte, pianeta che da tempo transita il mercuriale segna dei Gemelli. La sua lunga retrogradazione ci ha dato modo di mettere a punto un’idea e perfezionarla ed ora, con tanta energia capricorniana, siamo pronti per dargli forma e struttura.

La vita ci richiede di percorrere nuovi cammini, ma non prima di aver depurato la nostra personalità da ciò che ci mantiene legati/e ad una vecchia forma, non più funzionale. Qui si tratta di lasciar andare il vecchio per abbracciare il nuovo, un nuovo che Venere desidera sperimentare e godere e alla quale è fortemente attratta non solo perché si trova nel segno dell’Acquario, ma anche perché forma una quadratura con Urano, il suo reggente: la spinta a liberarsi da relazioni e/o schemi interiori che non rispecchiano il nostro valore è forte e definitiva.

L’aspetto armonico che unisce i due amanti cosmici, Venere e Marte, ci rende questo salto più fluido, con una accentuata capacità di manifestazione e di risolvere eventuali conflitti in essere. Quando poi anche Mercurio e Urano, il 18 e il 22 gennaio rispettivamente, riprenderanno il loro moto diretto, allora definitivamente il razzo sarà lanciato. E noi con lui!

E per concludere un grande evento: l’ingresso di Lilith nel segno del Leone! Quando Lilith entra in un segno si fa sentire forte, è un reclamo il suo, ad essere ascoltata, accolta, compresa. E quando si tratta del Leone, è un ruggito: “Guardatemi, applauditemi, riconoscete il mio talento!”. Lilith qui si mostra in tutto il suo narcisismo, se non la viviamo con coscienza. Ma se approfittiamo della sua presenza per connetterci con la nostra autenticità e la usiamo come alleata per riconoscerci il diritto di essere pienamente noi stessi, noi stesse, allora, diventa una benedizione e grandi opere creative possono essere concepite.