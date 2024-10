La studentessa italo-norvegese che aveva accusato Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi di violenza sessuale per fatti accaduti nel luglio del 2019 in una villa a Porto Cervo della famiglia del fondatore del Movimento 5 stelle, verrà sentita in aula nel tribunale di Tempio Pausania tra ottobre e novembre .

La data certa ancora non c'è perché la calendarizzazione delle udienze è ancora in fase di preparazione , ma sia la presunta vittima che l'altra ragazza che ha denunciato le violenze saranno sicuramente ascoltate in autunno, come deciso questa mattina dal giudice nella fase di apertura della nona udienza del processo.