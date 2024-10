Luciano Ligabue è stato costretto a sospendere le date del tour a causa di una “malattia professionale di chi canta": un polipo intracordale non gli permette di cantare.

Il cantautore emiliano in un video spiega quanto gli è accaduto e rincuora anche tutti i fans: “Vi ho promesso che verrò a trovarvi ‘casa per casa’ e lo farò”.

“Devo fermarmi per un intervento, mi dicono abbastanza semplice, che richiederà alcuni mesi di recupero. Il tour riparte a settembre”.

Per quanto riguarda il concerto a Cagliari le date verranno rese note mercoledì 22 marzo.

Coloro che volessero richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre il 14 aprile 2017.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità ‘ritiro sul luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 14 aprile 2017.

Per i biglietti acquistati online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non il 14 aprile 2017 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo:

TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Ecco il calendario delle nueve date e tutte le informazioni in merito