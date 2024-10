Pro sa Zona Franca



O rima sarda azzudami e ispira

Daemi versos ch’ischiden sos coros

Trunca sas funes , cadenas e loros

Torra a sa zente Sarda odiu e ira



Torrali a custu populu iscuntentu

Sa orza e su rebelle Ampsicora

No ti trattenzat arribada est s’ora

de allughere su focu ch’it ispentu



che semus dae tottus istrajados

garrigados de rughes e affannos

a nois nos ingarrigan sos dannos

issos mantenes sos benes prejados



troppu s’ischina amus piegadu

troppu semus istados in anneu

mai semus istados in recreu

donzi cosa a nois an negadu



troppu as prantu tue isola mia

como cussu piantu assutta e cessa

ca non ti cherjo ne vinta ne arressa

de libertade imbucca sa via



Non cherjo ves a s’arranca arranca

Meritas tue prus valore certu

T’ana negadu su dirittu e fertu

Vortula tottu, diventa Zona Franca



Peppe Montesu