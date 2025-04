Ulteriori macabri dettagli riguardo al tragico caso di Sara Campanella, la giovane studentessa universitaria di 22 anni, uccisa a coltellate in strada a Messina lo scorso lunedì, sono emersi durante una puntata del programma "Mattino 4".ù

La trasmissione ha diffuso in esclusiva un audio contenente una conversazione tra la ragazza e Stefano Argentino, il 27enne che ha confessato di essere responsabile della morte della sua compagna di Università.

Dall'ascolto di questo documento si evince chiaramente che Sara stava cercando da tempo di respingere i comportamenti ossessivi dell'uomo, che persisteva nel seguirla anche durante la fine delle lezioni.

"Spero ora, dopo un anno, di essere stata chiara. L'ultima volta ti ho detto: 'Lasciami in pace'. Cosa hai capito di questa cosa?", aveva detto Sara. "Non me l'hai detta questa cosa. Comunque è passata tutta l'estate", aveva risposto il ragazzo.

"Allora, ora te lo ridico: se mi puoi lasciare magari in pace, cortesemente. Tu te ne torni a casa tua e io continuo per la mia strada. Non lo so o mi devi seguire fino...", aveva detto ancora la 22enne. "Perché fai così?", le aveva chiesto lui, e lei: "Perché faccio così? Non lo so, dico mi stai seguendo", "Cosa speri di ottenere?", le aveva chiesto lui; "Io non voglio ottenere nulla, sei tu che vuoi ottenere qualcosa se mi segui", gli aveva risposto.

L'INTERROGATORIO

Di fronte al giudice per le indagini preliminari, il presunto omicida si è rifiutato di fornire dettagli sia sul motivo del delitto che sull'arma presumibilmente impiegata. Argentino ha evitato di rispondere anche alle domande riguardanti un possibile aiuto ricevuto durante la fuga successiva all'omicidio.