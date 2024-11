Nuova gatta da pelare per l'assessora al Lavoro della Regione Sardegna, Desirè Manca. L'esponente della Giunta Todde, in queste ore, è sotto attacco da parte dell'opposizione per aver chiamato a far parte del suo staff Mariassunta Matrisciano, ex senatrice campana del Movimento 5 Stelle.

Originaria di Pomigliano d'Arco (Napoli), 49 anni, Susy Matrisciano è stata eletta senatrice nel 2018 e dal 2020 ha ricoperto la carica di presidente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama. Alle elezioni del 2022 non è riuscita ad accedere nuovamente in Parlamento. Adesso la nomina da parte della collega di partito, un incarico fiduciario e legittimo che Manca rivendica nonostante la polemica in merito alle origini non sarde della consulente.

LEGA ALL'ATTACCO

«I grillini sardi al governo della Regione continuano a importare consulenti dal continente – è la stoccata dell'ex assessore e consigliere regionale Pierluigi Saiu (Lega) –. Dalla penisola sono già arrivati il nuovo segretario generale della Regione, il consulente per la comunicazione della presidente grillina della Regione Todde e l’assessore (grillino) della Sanità Bartolazzi», incalza l'esponente del Carroccio. Per Saiu, Manca è colpevole di aver ritenuto che «nel M5s sardo o tra gli esperti del settore nell’Isola non ci fosse nessuno altrettanto bravo».

«DA PARTE MIA NESSUN "AMICHETTISMO"»

C'era da aspettarselo. «No, non mi aspettavo questa polemica», spiega Manca intervistata da Sardegna Live. Eppure proprio il Movimento è stato sempre attento alle dinamiche relative a nomine e incarichi negli altri partiti, accusando anche di recente, e in maniera piuttosto forte, il Governo Meloni di "amichettismo". «Ma io non voglio essere connessa a dichiarazioni e ragionamenti che personalmente non mi appartengono – spiega l'assessora a Sardegna Live –. Tra l'altro, quando ho nominato Susy non la conoscevo personalmente. L'ho scelta per la sua alta professionalità ed è stata presidente della Commissione Lavoro in Senato. Era un profilo assolutamente inerente alla figura che cercavo».

«Non ci vedo nulla di anomalo o di "amichettevole" semplicemente perché non è una mia amica, la conoscevo solo come figura di spicco del mio partito, quindi non accetto che mi si accosti a un sistema che io ho sempre combattuto».

«MATRISCIANO VIVE AD ASSEMINI»

Pierluigi Saiu, nelle scorse ore, ha dichiarato che la sua scelta dimostra la sua scarsa considerazione dei professionisti sardi. «Saiu può dire quello che vuole – ribatte Manca –, deve ancora spiegare tutte le nomine fatte da loro ragionando davvero dal punto di vista delle amicizie e senza guardare le competenze. Io ho scelto semplicemente una persona che ha un alto profilo e che corrispondeva esattamente a ciò che stavo cercando, quindi sono fiera che lavori con me. Susy Matrisciano si è anche trasferita in Sardegna, ad Assemini, da quando ha iniziato a lavorare in Regione».

«GUARDO ALLA COMPETENZA, NON ALL'ORIGINE DEI COLLABORATORI»

Eppure in tanti, anche fra i suoi follower sui social, hanno espresso perplessità per la scelta di individuare fuori dalla Sardegna un consulente regionale. È una questione che non ha davvero ragione di esistere? «Io non guardo dove sono nate le persone che collaborano con me. Sono sempre a favore dello sviluppo e della crescita del mio popolo, però non ho mai valutato se i tecnici che mi affiancavano fossero nati in Sardegna o meno, non mi interessa. Non so dove siano nati i miei undici collaboratori perché mi sono occupata unicamente di capire se potessero mettere al servizio dell'assessorato la giusta professionalità».