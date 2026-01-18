In seguito all'allerta maltempo diffusa dalla Protezione civile regionale, numerosi comuni brabaricini hanno diramato ordinanze di chiusura per scuole e spazi pubblici.

NUORO: CHIUSE SCUOLE, PARCHI E IMPIANTI SPORTIVI

"In seguito all'allerta meteo rossa diramata dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio – si legge sulla pagina del Comune di Nuoro –, il Sindaco ha emanato l'ordinanza di chiusura di: tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, comprese le sedi universitarie, asili nido, ludoteche, parchi, palestre, impianti sportivi all'aperto, cimitero".

"Si invitano le cittadine e i cittadini alla massima prudenza – spiega nella nota l'amministrazione guidata dal sindaco Emiliano Fenu – al fine di evitare danni a persone e cose, limitando allo stretto indispensabile gli spostamenti e a mantenersi costantemente aggiornati sull’evoluzione dei fenomeni attraverso la consultazione del sito della Protezione Civile Regionale".

ALLERTA IN PROVINCIA: ORDINANZE IN DIVERSI COMUNI

A Fonni, per le giornate di lunedì e martedì, chiudono asilo nido, scuole di ogni ordine e grado, centro disabili, biblioteca, campo sportivo e cimitero. Stessa situazione a Orosei, dove sono sospesi tutti gli eventi all'aperto ed è stata predisposta "l'apertura meccanica della foce del fiume Cedrino nella mattinata di oggi, come intervento preventivo per ridurre il rischio idraulico e anticipare eventuali criticità visto l'arrivo della mareggiata per la giornata di domani".

Centro Operativo Comunale attivo a Mamoiada, dove lunedì rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, tutti i servizi attivi nel Centro Sociale, la biblioteca, il Museo delle Maschere Mediterranee, gli impianti sportivi e il cimitero.

Scuole, parchi e cimitero chiusi anche a Oniferi per la sola giornata di lunedì, quando rimarranno a casa anche gli studenti e i dipendenti del Comune di Lodè.