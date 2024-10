Oggi, 1° MAGGIO 2014, Festa dei lavoratori…tanti auguri soprattutto a chi non ce l’ha, con la speranza che possa trovarne al più presto uno. E nel giorno della Festa di Sant’Efisio, anche la Fiera fa il pieno di visitatori.

Una buona affluenza ha invaso il quartiere fieristico partecipando alle varie iniziative promosse.

Io sono arrivato prima del solito, per fare in modo che anche la postazione di Sardegna Live fosse in ordine.

Mentre lo Show cooking per un giorno ha tenuto spenti i fornelli, alle 17.30 Luigi Pomata ha dato vita ad un altro Street Food nel Padiglione F.

Sardegna Live ha immortalato anche oggi, grazie alla delicata professionalità di CLAUDIA GIUSEPPETTI, decine di persone e le immagini sono state trasmesse anche in diretta all’indirizzo www.sardegnalive.net e nella Pagina Facebook ufficiale.

Tra i vip che sono venuti a farci visita, abbiamo apprezzato la presenza di MARIA GIOVANNA CHERCHI, la bellissima cantante di Bolotana che anticipa grosse novità che la riguardano, a partire dal tour che prende il via SABATO 3 MAGGIO da VILLASOR alla straordinaria collaborazione con il cantante MANGO, del quale esce proprio in questi giorni il nuovo disco dal titolo “L’AMORE E’ INVISIBILE”.

Tanti componenti dei gruppi folkloristici provenienti da diversi centri dell’isola, dopo aver partecipato alla Festa in onore del Santo Martire, hanno scelto di visitare la Fiera e Sardegna Live: mi fa piacere salutare ARITZO, NULVI, BULTEI, TETI, SANT’ANNA ARRESI e PLOAGHE, solo per citarne alcuni.

La 66 edizione della Fiera Campionaria ha 450 espositori che puntano su qualità e novità: tra questi c’è anche il grande cuore dei volontari dell’AIRC, cioè di chi sostiene la ricerca per combattere il cancro, una piaga che colpisce tanti.

Qualcuno mi ha detto che nelle mie pagine scrivevo solo gli aspetti positivi di questa esperienza e allora oggi voglio riportare anche qualcosa che decisamente non piace a me e nemmeno a chi è venuto a trovarci.

Parcheggiatori abusivi e senegalesi. Disturbo perpetuato con una certa invadenza. Questo è uno degli aspetti più negativi della Fiera 2014: non è un benvenuto che si accoglie volentieri, quando arrivi.

Altro piccolo appunto: certi prezzi decisamente esagerati. Oggi è arrivato un visitatore che ci ha mostrato uno scontrino di un ambulante, (per fortuna in regola!) che all’ingresso principale della Fiera vende panini: €. 4,00 per un panino con hamburger! Alla faccia della crisi…degli altri!!! E sotto c’è pure scritto GRAZIE E ARRIVEDERCI…ecco , non credo proprio che quel visitatore ci ritornerà!

Ovviamente non facciamo di tutta l’erba un fascio e venite a trovarci: dopo avervi fotografato divulgheremo i vostri visi, come sempre, attraverso il nostro Canale Web.

Vi aspettiamo. A domani con altre storie e tante novità.

Stefano Ollargiu (per Sardegna Live)

Cagliari 1° Maggio 2014