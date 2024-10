E’ sbarcato per la seconda volta in Sardegna l’autore ligure ma di adozione comasca Massimo Baraldi, autore di romanzi, collaboratore della Casa della poesia di Baronissi nonché penna del quotidiano “La provincia”, questa volta tornatovi per presentare il suo ultimo libro edito da Multimedia edizioni (2023), dal titolo “Il giro del mondo in 80 bambini”.

Il Libro è stato presentato ad Alghero al pubblico cittadino grazie al suo inserimento nell’iniziativa “Alguer Sant Miguel Festival”, ma anche grazie all’intervista rilasciata dall’autore all’emittente radiofonica di Radio Onda Stereo. Persona eclettica dalla natura estremamente empatica, dal carattere docile e con una grande abilità narrativa tanto da saper incantare ogni tipo di pubblico, il contatto fortunato con l’autore Massimo Baraldi è avvenuto grazie all’Azienda Speciale Parco di Porto Conte e alla collaborazione subito instauratasi con Venere Rosati, anch’essa giornalista, in veste di lettrice e intervistatrice, nonché col maestro di Launeddas Dante Tangianu che ha allietato i momenti di lettura con le sue esecuzioni musicali dal vivo.

L’ultima settimana di settembre ha visto condensati tre giorni di intense attività culturali dedicate ai ragazzi delle scuole superiori, grazie alla partecipazione plenaria del Liceo Classico di Alghero e ai bambini delle elementari con la partecipazione delle classi del plesso scolastico dell’Argillera.

Il libro-progetto propone una visione positiva del futuro scaturita dal pensiero di 80 coppie di bambini e bambine provenienti da svariate parti del mondo, i quali si fanno portavoce di una visione positiva della vita basata sugli elementi naturali del Sole, della luna e delle nuvole a dimostrazione che, nonostante l’attuale percezione diffusa sul mondo sia catastrofica (dettata dai notiziari zeppi di avvenimenti di cronaca nera e allarmi climatici globali), solo i bambini sono capaci di ritrovare e restituire quel senso di fiducia verso il futuro sempre più smarrito nelle nuove generazioni e che nessuno dovrebbe mai dimenticare per indirizzare la propria rotta. Per chi fosse interessato il libro è ordinabile on line o acquistabile presso le librerie di Alghero. Buona lettura a tutti!

A seguire, il video dell'autore del libro e di due studenti, Jada Pinna e Jacopo Correddu del Lice Classico, in un’intervista a cura di Sardegna Live.