Gianfranco Zola è il calciatore sardo più amato di sempre. Nato a Oliena nel 1966, nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Napoli, Parma e Chelsea prima di tornare nell'Isola per difendere i colori del Cagliari. In mezzo anche un'importante esperienza in Nazionale con 35 presenze e 10 gol in azzurro. L'esperienza britannica gli valse il titolo di baronetto d'Inghilterra conferitogli dalla regina Elisabetta in persona.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Zola ha continuato a respirare visceralmente calcio allenando club importanti come il West Ham, il Watford, lo stesso Cagliari, il Birmingham e la Nazionale Under 16 oltre a un'esperienza come vice di Maurizio Sarri al Chelsea impreziosita dalla vittoria dell'Europa League nel 2019.

Successivamente Magic Box si è reinventato opinionista in diverse tv italiane e britanniche per gli incontri di Serie A, Premier League e di Champions League lavorando per Sky Sport, BT Sports e Amazon Prime Video.

Poi una nuova vita da dirigente sportivo. Il 9 febbraio 2023 è divenuto vice presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, l'ente organizzatore del campionato di Serie C. Un anno importante, quello appena conclusosi, nel corso del quale lord Gianfranco è stato inserito dalla FIGC nella Hall of Fame del calcio italiano di Coverciano.