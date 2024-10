Il tenore 46enne di Porto Torres Francesco Demuro è una delle voci più belle che la nostra Isola abbia mai espresso. Dopo un approccio al mondo dello spettacolo come cantante a chitarra, a metà anni Duemila intraprende la sua carriera come cantante lirico divenendo un'autentica star.

Dopo gli studi al Conservatorio di Sassari e al Conservatorio di Cagliari, nel 2007 arriva l'esordio al Teatro Regio di Parma nel ruolo di Rodolfo nella Luisa Miller di Verdi. Sempre a Parma, nel 2008, si esibisce al Festival Verdi nella parte del Duca di Mantova nel Rigoletto. Poi calca i palchi di Dresda, Hong Kong, del Teatro Regio di Torino, di Atene, Bari e Sassari. Nel 2009 è Nemorino ne L'elisir d'amore al Teatro Filarmonico di Verona e, l'anno successivo, alla Scala di Milano.

Nel 2009 la prima esperienza negli Stati Uniti nella parte di Alfredo ne La traviata alla McCaw Hall Opera House di Seattle. Il 2010 lo vede protagonista al Teatro Suntory Hall di Tokyo dove si esibisce nel Così fan tutte. Canta nella Lucia di Lammermoor ad Amburgo, ne La traviata e nel Der Rosenkavalier a Dresda ed a Vienna al Wiener Staatsoper.

Il suo tour mondiale non si fermerà più consacrandolo definitivamente negli anni successivi: Detroit, ancora Atene, Arena di Verona nei panni di Alfredo fino al debutto alla Royal Opera House di Londra in Gianni Schicchi di Puccini diretto da Antonio Pappano. Nel 2014 debutta al Met di New York nei panni di Rodolfo ne La bohème per poi tornarvi l'11 dicembre 2014 interpretando Alfredo nella Traviata e riscuotendo sempre un clamoroso successo.

Il 2023 di Francesco Demuro è stato ancora un anno di successi e riconoscimenti mondiali: fra tutti, l'invito a far parte dell'esclusivo gruppo di artisti esibitisi al Concert de Paris. Si tratta di uno degli eventi musicali più importanti al mondo, che si svolge ogni anno al cospetto della Tour Eiffel in occasione della festa nazionale francese del 14 luglio (in memoria della presa della Bastiglia).

L'artista sardo si è esibito così davanti a un pubblico di oltre 100mila persone per uno spettacolo seguito da oltre tre milioni di telespettatori in tutto il mondo. Per l'occasione, Demuro ha sfoggiato uno dei suoi cavalli di battaglia, il Nessun dorma di Puccini. Poi, in duo col baritono francese Ludovic trézier, il Don Carlos di Verdi. Uno show commovente e travolgente che ha mandato in visibilio i presenti.

Per questo la redazione di Sardegna Live ha incluso Francesco Demuro fra i candidati alla vittoria della IX edizione del PREMIO SARDEGNA LIVE "IL SARDO DELL'ANNO" 2023.