Il premio "Sardo dell'anno", indetto da Sardegna Live, giunge quest'anno alla sua V edizione. Il concorso nasce con l'intento di proporre ai lettori del nostro portale una rosa di nomi selezionati fra i protagonisti dell'anno appena trascorso che hanno dato lustro alla Sardegna. Il concorso è aperto a tutti, la condizione è che i candidati, sardi e non, abbiano portato alto il nome della Sardegna in Italia e nel mondo distinguendosi nei propri ambiti lavorativi.

Così, i candidati al premio, sono spesso personaggi dello sport, della cultura, del cinema, della musica e della televisione ma anche persone comuni che hanno lasciato il segno e hanno legato il proprio nome a vicende e avvenimenti importanti per la vita dell'Isola.

Nell'anno che sta per finire, la redazione di Sardegna Live ha raccontato tante storie di Sardegna dando voce alle piccole e grandi comunità, diffondendo e valorizzando i grandi eventi, gli appuntamenti di spicco, offrendo uno spaccato importante di quelli che sono stati i fatti e gli interpreti principali dell'Isola.

Ora è tempo di tirare le somme. Nei prossimi giorni verranno annunciati i candidati alla vittoria del Premio "Sardo dell'anno" 2017. Il sondaggio sarà attivo sul nostro portale e ognuno di voi potrà esprimere la propria preferenza. Come sempre, però, vorremmo ascoltare il vostro parere e conoscere il vostro punto di vista. A rosa quasi completa, ci piacerebbe capire chi, secondo voi, merita di essere riconosciuto protagonista assoluto della Sardegna per quanto riguarda il 2017. Per suggerirci il vostro candidato ideale potrete commentare il post su Facebook o inviarci un messaggio su Messenger, via mail a redazione@sardegnalive.net, e Whatsapp al +39 392 6350493.