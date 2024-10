Dopo il grande successo dell'anno scorso, quando migliaia di lettori incoronarono personaggio sardo del 2013 il capitano del Cagliari Daniele Conti, la redazione di Sardegna Live presenta il PREMIO SARDEGNA LIVE 'IL SARDO DELL'ANNO' 2014. Sarete voi a scegliere il vostro personaggio simbolo tra una rosa di dieci nomi candidati. Personaggi della cultura, della musica e dello sport ma anche gente comune, sardi di nascita o di adozione, persone che nel corso dell'anno si sono distinte eccellendo nel proprio settore e dando lustro all'isola nel mondo.

I candidati per il 2014 sono:

Ivano Argiolas, Presidente dell'Associazione Thalassa Onlus e malato di talassemia che da anni si batte in prima linea per la sensibilizzazione e la lotta contro questa malattia. Nel 2014 fonda la GestiCoop, cooperativa che aiuta i talassemici ad inserirsi nel mondo del lavoro. E' stato il primo italiano a iniziare una sperimentazione genetica di autotrapianto negli USA.

Fabio Aru, nuova stella del ciclismo nazionale, cresciuto a Villacidro e consacratosi nel team kazako Astana. Nel 2014 le sue imprese sul Monte Campione e sul Monte Grappa al Giro d'Italia, le vittorie alla Vuelta spagnola e la prima convocazione in Nazionale per i Mondiali di Ponferrada lo hanno reso il nuovo beniamino dei tifosi italiani.

Giuseppe Fronteddu e Giambattista Fele, gli angeli del fango di Oliena, la cui storia solo quest'anno è diventata di dominio pubblico. Nella tragica sera dell'alluvione Cleopatra salvarono eroicamenti i poliziotti che assieme a Luca Tanzi (che in quell'incidente morì) erano caduti con la loro macchina nella voragine del ponte di Oloé tra Oliena e Dorgali.

Elisa Mocci, la wedding planner dei sogni di ogni sposa. Prima imprenditrice di questo settore nell'isola, nel 2014 ha vinto ad Atene l'Oscar Wedding Planner ma l'evento che l'ha resa celebre è stato il matrimonio di Elisabetta Canalis e Brian Perri ad Alghero della cui scenografia lei è stata l'artefice.

Gigi Riva, una vita donata alla Sardegna e ai sardi di cui è diventato l'idolo sportivo per eccellenza grazie alle epiche vittorie col Cagliari a cavallo tra gli anni '60 e '70. Rombo di Tuono, quest'anno, ha spento 70 candeline, un traguardo importante in occasione del quale l'isola intera si è stretta a lui in un braccio carico di commozione e gratitudine

Francesca Rossi, dopo la vittoria a Miss