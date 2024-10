Carola Puddu, ballerina 21enne di Selargius. Muove i primi passi di danza all’età di 4 anni a Cagliari. A 9 anni si trasferisce in Francia entrando nella scuola di danza del Balletto dell’Opera di Parigi dove consegue il diploma nel 2018.

Appena 17enne ottiene il ruolo di solista all'Opera e balla il repertorio di coreografi del calibro di Roland Petit, Maurice Béjart, Auguste Bournonville, William Forsythe, George Balanchine e Marius Petipa, Jirì Kylian e John Neumeier. Proponendo il repertorio di quest'ultimo, Carola si esibirà all’Hamburg Ballet in Germania e allo Stanislavsky Theater di Mosca.

Nel 2019 il trasferimento a Toronto, dove entra a far parte del Professional Training Program con il Canada’s National Ballet School, dove in "Romeo e Giulietta" interpreta l’assolo della madre di Giulietta nella sua versione contemporanea. In Canada, l'artista matura e abbraccia nuovi stili come il contemporaneo e il Gaga Movement.

Nel 2021 viene selezionata per la scuola della trasmissione Mediaset "Amici di Maria De Filippi", dove è allieva della maestra Alessandra Celentano fino alla quinta puntata dello show.

Eliminata dal programma tv, Carola Puddu viene chiamata a far parte dell’organico del Balletto di Roma, dove debutta con Premiére di Andrea Costanzo Martini al Teatro Rossini di Civitanova Marche. Successivamente ricopre il ruolo di Giulietta nel balletto Giulietta e Romeo di Fabrizio Monteverde, in occasione nel 20° anniversario di questo storico allestimento coreografico proprio a cura del Balletto di Roma.

Per questo la redazione di Sardegna Live ha inserito Carola Puddu fra i candidati al Premio "Il Sardo dell'anno 2022".