Matteo Porru, 22 anni, romano di nascita e sardo di origini (il padre è di Cagliari). E' uno dei profili emergenti più interessanti del panorama letterario italiano.

Dopo aver manifestato una precoce propensione alla scrittura pubblicando diversi racconti online, a 16 anni esordisce col suo primo libro "The mission", che gli vale una menzione speciale al Premio Costa Smeralda. Nel 2018 viene pubblicato il suo secondo romanzo, "Quando sarai grande". L'anno successivo esce "Madre ombra", con cui si aggiudica il Premio Zingarelli e arriva in finale al Premio Cambosu e al Premio Alziator nel 2022.

Nel settembre del 2019 è il vincitore della sezione Giovani del Premio Campiello con la sua ultima fatica "Talismani", dalla quale viene tratta una drammaturgia prodotta dal Teatro Stabile del Veneto. Il magazine D di Repubblica, nel medesimo anno, lo inserisce fra i 25 under 25 più promettenti al mondo.

Nel 2022 arriva per lo scrittore anche l'esordio in tv, dove appare come opinionista nella trasmissione DiMartedì condotta da Enrico Floris su La7. Nel 2023 è uscito il suo nuovo libro per Garzanti dal titolo "Il dolore crea l'inverno".

Porru è tra l'altro editorialista per La Nuova Sardegna, Il Tirreno, La Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara.

Per questo la redazione di Sardegna Live ha inserito Matteo Porru fra i candidato al Premio "Sardo dell'Anno" 2022.