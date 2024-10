Marco Spissu, cestista sassarese 28enne. Nell'aprile del 2010, a soli 15 anni, è il miglior marcatore italiano al trofeo delle Regioni. Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Sassari, ha esordito in prima squadra a 16 anni nella stagione 2011-12.

Dopo un'esperienza al Sant'Orsola (Sassari) nel campionato di DNC, nell'agosto 2013 passa in prestito al CUS Bari in DNA Silver. A gennaio va in prestito al Casalpusterlengo, con cui vince il Campionato italiano under-19 venendo eletto anche MVP delle finali. A gennaio 2015 viene ceduto ancora in prestito alla Viola Reggio Calabria in Serie A2 Silver. Nell'agosto 2015 è il Derthona Basket a puntare su di lui.

Il 30 luglio dello stesso anno approda alla Virtus Bologna, sempre in A2. A marzo 2017 viene nominato miglior giocatore under 22 e MVP della Coppa Italia di Serie A2 vinta con la Virtus. Nello stesso anno è assoluto protagonista della promozione in Serie A con la squadra emiliana.

Nella stagione 2017-18 torna a Sassari in Serie A. Il 1º maggio 2019 guida il Banco alla vittoria della competizione Fiba Europe Cup. La stagione 2018-2019 si conclude in finalissima scudetto contro la vincente Reyer Venezia. Il 22 settembre 2019 vince la Supercoppa Italiana contro la Reyer Venezia.

Ad agosto 2021 viene ceduto all'UNICS Kazan e, dopo un anno in Russia, a luglio 2022 firma un contratto con la Reyer Venezia. Nell'estate dello stesso anno è protagonista degli Europei con la Nazionale italiana di pallacanestro guidata dal Gianmarco Pozzecco. Gli azzurri, dopo aver superato la fase a gruppi si impongono clamorosamente agli Ottavi di finale contro la Serbia venendo fermati solo ai Quarti dalla Francia grazie anche al prezioso contributo del cestista sardo.

