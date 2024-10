Danilo Delrio, 30 anni, chef algherese e titolare del Ristorante Musciora.

Quella dell'odierno Musciora è un'esperienza culinaria che affonda le radici negli anni '30 del secolo scorso quando, come racconta Danilo, "ogni famiglia aveva un soprannome e a mio nonno fu assegnato quello di 'Musciora', un soprannome nato tra i banchi del mercato locale che deriva da muscio’, un noto pesce del nostro golfo".

Musciora è divenuto quasi un nome d'arte per la famiglia Delrio, tramandatosi di generazione in generazione e passando da un banco del mercato ai fornelli. "Grazie a mio padre, racconta ancora Danilo, sin da piccolo ho avuto la fortuna di respirare la passione e l’amore per questo lavoro e, con le sue storie, scoprire le origini della nostra terra".

La filosofia del Ristorante Musciora, uno dei più rinomati dell'Isola, è quella di proporre piatti innovativi ma, allo stesso tempo, capaci di richiamare la tradizione, "conservando l'amore per il buon cibo e la cordialità con la quale dovrebbe essere sempre accompagnato".

Nel 2022 per Danilo arriva anche la soddisfazione di vincere la puntata della trasmissione 4 Ristoranti, condotta dallo chef Alessandro Borghese su TV8, dedicata alla cucina della cittadina sardo-catalana.

Per questo motivo la redazione di Sardegna Live ha inserito Danilo Delrio fra i candidati al Premio "Sardo dell'Anno" 2022.