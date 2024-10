Caterina Murino si conferma uno dei volti più amati della tv dal pubblico italiano. Nata a Cagliari il 15 settembre 1977, nel 1997 si classifica quinta alla 52^ edizione di Miss Italia; eletta Miss Deborah Italia, diventa testimonial della casa cosmetica. Nel 1999 è letterina nella prima edizione di Passaparola, telequiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5, e contemporaneamente inizia a studiare recitazione presso la Scuola di Cinema e Teatro di Francesca De Sapio. Dal 2002 inizia a fare piccole parti in fiction quali Le ragazze di Miss Italia di Dino Risi, Don Matteo e Orgoglio. Sempre nel 2002 esordisce al cinema con Nowhere di Luis Sepúlveda. Segue il cortometraggio Il grafologo di Alberto Pucci, in cui ha il ruolo di protagonista.

Dal 2004 vive a Parigi. In questo periodo partecipa come coprotagonista ne Il bandito corso, con Jean Reno e Christian Clavier, che la rende nota al pubblico francese. A ciò contribuisce anche la sua partecipazione nel film Les Bronzés 3 - amis pour la vie di Patrice Leconte. Nel 2006 viene scelta per interpretare la Bond girl Solange nel film Casino Royale. Dopo questa esperienza, recita principalmente in produzioni francesi. Nel 2008 ottiene il suo primo ruolo da protagonista, recitando nel film italiano Il seme della discordia, di Pappi Corsicato. Nello stesso anno, oltre a posare per il primo numero della rinnovata edizione italiana della rivista Playboy, fa parte del cast di The Garden of Eden di John Irvin, Comme les cinq doigts de la main di Alexandre Arcady ed Équinoxe di Laurent Carcélès.

Nel 2011, fra le altre cose, recita nel videoclip della canzone Far l'amore del dj Bob Sinclar. Nei primi anni duemiladieci gira i teatri d'Italia come protagonista della tournée Dona Flor e i suoi due mariti e nel ruolo di Nicole nella pièce Eyes Wide Shut. Nel 2014 è nel cast della produzione televisiva Il ritorno di Ulisse nei panni di Penelope. Nel 2015 è protagonista del videoclip del singolo Amore nou dei Tazenda. Nel 2017 interpreta la figlia del protagonista nel film Chi salverà le rose? di Cesare Furesi.

Il 2019 è un nuovo anno di successi. Debutta su Canale 5 con L’isola di Pietro 3, la fiction con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Alma Noce ed Erasmo Genzini ambientata a Carloforte. L’attrice sarda interpreta Teresa Orrù, una mamma vedova dalla storia drammatica. Cresce da sola i suoi gemelli, Ilaria e Stefano, e soffre di depressione. Entra in contatto con il dottor Sereni dopo l’omicidio di una ragazza. Il personaggio interpretato da Gianni Morandi rimarrà molto colpito da Teresa. L'attrice partecipa inoltre alla giuria tecnica di Miss Italia 2019 divenendo poi 'agente speciale' del concorso di bellezza. Il suo compito sarà creare un gruppo per scoprire nuovi talenti in Sardegna da selezionare per il concorso all'insegna del motto: "Le donne per le donne".