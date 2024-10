Radja Nainggolan è il simbolo, il leader, il trascinatore di un Cagliari che ha sorpreso i tifosi, la stampa, i commentatori nel girone di andata di una Serie A fino a ora entusiasmante.

Il "Ninja" è nato ad Anversa (Belgio) il 4 maggio 1988. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Tubantia Borgerout, a dodici anni si trasferisce al vivaio del Germinal Beerschot dove rimane fino al 2005 quando passa al Piacenza, in quella stagione militante nella Serie B italiana. A Piacenza inizia la sua carriera professionistica: debutta in prima squadra nel campionato 2005-2006 nel corso di Piacenza-Arezzo (2-3). Rimasto in Emilia, nel corso della stagione 2008-2009 Nainggolan diventa titolare della formazione piacentina, giocando 38 gare e siglando tre reti.

Il 27 gennaio 2010 si apre la sua prima parentesi al Cagliari in prestito con diritto di riscatto ed esordisce in Serie A il 7 febbraio 2010 in Inter-Cagliari 3-0. Dopo aver totalizzato 7 presenze con i rossoblù, il 21 giugno 2010 il Cagliari annuncia l'acquisto della metà del suo cartellino. Nella prima parte della stagione 2010-2011 gioca da titolare per scelta dell'allenatore Pierpaolo Bisoli e a causa dell'assenza di Daniele Conti, disputando contro Palermo e Roma delle prestazioni positive che ne confermano il ruolo da titolare anche quando a Bisoli subentra Roberto Donadoni. Il 31 ottobre 2010 sigla il suo primo gol in Serie A contro il Bologna. Il 31 gennaio 2011, al termine della sessione invernale di calciomercato, il Cagliari riscatta la seconda metà del suo cartellino. Nelle stagioni seguenti il centrocampista belga si conferma come uno dei profili più interessanti della massima serie italiana, divenendo sempre più amato dai tifosi del Cagliari, che lo hanno inserito in un'ideale Top 11 comprendente i migliori giocatori della storia del club sardo.

Il 7 gennaio 2014 passa in prestito alla Roma per 3 milioni di euro, con opzione di riscatto della metà del cartellino da parte della società giallorossa fissato a 6 milioni. A fine stagione la Roma esercita il diritto di riscatto sulla metà del cartellino. Il 17 settembre 2014 debutta in Champions League, durante il match giocato contro i russi del CSKA Mosca, partita terminata 5-1 per i capitolini. Nella stagione 2014-2015 diventa una pedina fondamentale per la formazione di Rudi Garcia e il 24 giugno 2015, dopo una trattativa durata mesi, viene ufficializzato il riscatto da parte dei giallorossi dell'altra metà del cartellino per 9 milioni di euro.

Il 26 giugno 2018 viene ingaggiato dall'Inter a titolo definitivo, a fronte di un corrispettivo fisso di 38 milioni di euro. All'Inter ritrova Luciano Spalletti, già suo allenatore ai tempi della Roma. Il suo girone d'andata è molto travagliato in quanto è vittima di molteplici infortuni nel corso della stagione. Nel ritorno si rende protagonista di prestazioni migliori rispetto al girone d'andata e il 26 maggio 2019, all'ultima giornata di campionato, segna il gol decisivo nella vittoria per 2-1 contro l'Empoli che consente ai nerazzurri di qualificarsi alla successiva edizione di Champions League.

All'inizio della stagione 2019-2020, con l'arrivo del nuovo allenatore Antonio Conte, il belga viene escluso dal club nerazzurro e il 5 agosto 2019 viene ceduto in prestito annuale al Cagliari, facendo così ritorno al club sardo dopo 5 anni. Al suo arrivo all'aeroporto di Elmas una folla festante di tifosi attende il suo ritorno a casa. Il 20 ottobre ritorna al gol con la maglia rossoblù nel match casalingo contro la SPAL (2-0), siglando il provvisorio vantaggio del Cagliari con un destro al volo dai 30 metri sotto l'incrocio dei pali. Il 10 novembre, nella vittoria per 5-2 contro la Fiorentina, realizza un gol e fornisce 3 assist. In virtù delle ottime prestazioni offerte in avvio di stagione, viene premiato come migliore giocatore del mese di novembre dalla FIGC. Il Cagliari, trascinato dalle prestazioni di Nainggolan e compagni, si rende protagonista del girone di andata raggiungendo anche il terzo posto e sconfiggendo, fra le altre, l'insidiosa Atalanta a Bergamo. All'alba del 2020, il resto è una storia tutta da scrivere.

Per i risultati ottenuti nel corso dell'anno, la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di includere Mahmood fra i candidati al Premio Sardegna Live - Sardo dell'Anno 2019.