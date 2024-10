Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, è uno dei principali protagonisti del panorama musicale italiano nel 2019. Nato a Milano il 12 settembre 1992 da madre sarda di Orosei e padre egiziano inizia a studiare canto fin da piccolo. Cresciuto con la madre, parla fluentemente il sardo e non ha mai nascosto il suo forte legame con la cultura e il folclore della Sardegna. Considera l'Isola una seconda casa e fonte di ispirazione per la composizione dei brani. Il nome d'arte Mahmood è un gioco di parole tra il cognome (Mahmoud) e l'espressione inglese my mood (il mio stato d'animo), che rappresenta il suo progetto di portare la sua storia personale e quindi anche il suo stato d'animo all'interno dei pezzi.

Dopo aver conseguito la maturità al liceo linguistico, ha studiato presso il CPM Music Institute-Centro Professione Musica di Milano. Nel 2012 partecipa alla sesta edizione del talent show X Factor nella categoria 16-24 Uomini capitanata da Simona Ventura; viene eliminato nel corso della terza puntata. Dopo l'esperienza televisiva comincia a scrivere e produrre suoi pezzi. Il 23 luglio 2013 pubblica l'extended play Fallin' Rain per Do It Yourself Multimedia. Nel 2015 partecipa al concorso canoro Area Sanremo aggiudicandosi il primo posto e il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Nuove Proposte dove si classifica al quarto posto con il brano Dimentica. Nel 2017 pubblica il singolo Pesos, con cui partecipa al Summer Festival 2017 e vince la gara tra gli artisti della sezione Giovani, classificandosi al secondo posto nella classifica finale. Nel frattempo collabora con Elodie, Michele Bravi, Gué Pequeno, Marco Mengoni e Fabri Fibra. A settembre 2018 viene pubblicato il suo primo EP Gioventù bruciata, all'interno del quale è contenuto il singolo Uramaki, col quale vince l'Italian Music Festival 15. Nel dicembre dello stesso anno è uno dei due vincitori di Sanremo Giovani 2018 con il brano Gioventù bruciata, inserito nella riedizione dell'EP omonimo, grazie al quale risulta anche il vincitore del Premio della critica Mia Martini.

Nel 2019 arriva la definitiva consacrazione. La vittoria di Sanremo Giovani permette a Mahmood di partecipare al Festival di Sanremo 2019 con il brano Soldi, scritto insieme a Dardust e Charlie Charles. Il 1º febbraio 2019, Mahmood tiene il suo primo concerto ufficiale al circolo Ohibò di Milano, dove presenta alcuni suoi inediti. Il 5 febbraio 2019 ha inizio la 69ª edizione del Festival di Sanremo: Mahmood si classifica ottavo nella classifica provvisoria data dalla media della somma dei voti della sala stampa, della giuria demoscopica e del televoto. In seguito alla sua esibizione il brano viene reso disponibile su tutte le piattaforme insieme al video, debuttando alla posizione 31 della classifica Spotify con 137.000 ascolti in un giorno e alla posizione 81 della classifica FIMI.

Nella terza serata Mahmood si classifica quarto nella classifica media provvisoria. Durante la quarta serata, in occasione dei duetti, viene accompagnato da Guè Pequeno classificandosi quinti nella classifica provvisoria. Il 9 febbraio vince il Festival di Sanremo, superando sul podio Ultimo e il Volo con il 38,92% dei voti. In seguito al successo il brano raggiunge la vetta della classifica FIMI, dove rimarrà per le successive 6 settimane. Il 22 febbraio 2019 pubblica l'album Gioventù bruciata, che debutta direttamente al primo posto in classifica e viene certificato disco d'oro il successivo 15 Aprile per le oltre 25 mila copie vendute nel territorio italiano. Il 9 aprile il cantante annuncia le prime date del suo Good Vibes Tour.

Essendo vincitore del Festival di Sanremo, Mahmood viene designato come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2019, dove si esibisce con Soldi, mantenendo la versione in lingua originale del brano ma modificandone leggermente il testo, in modo da rispettare la durata massima di 3 minuti per le esibizioni come stabilito dal regolamento della manifestazione. Si esibisce durante la finale del 18 maggio classificandosi al secondo posto con 472 punti, di cui 253 dal televoto e 219 dalle giurie, eguagliando il piazzamento di Raphael Gualazzi nell'edizione 2011, e vince il premio Marcel Bezençon per la miglior composizione musicale. L'album Gioventù bruciata e il singolo Soldi vengono certificati rispettivamente disco d'oro e triplo platino.

Per i risultati ottenuti nel corso dell'anno, la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di includere Mahmood fra i candidati al Premio Sardegna Live - Sardo dell'Anno 2019.