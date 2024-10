Jacopo Cullin è uno dei più freschi talenti sardi del mondo dello spettacolo. Personaggio eclettico, esilarante, divertente, capace di offrire al pubblico con leggerezza una chiave di interpretazione alternativa e illuminante rispetto a questioni talvolta complesse.

Nato a Cagliari l'11 aprile 1982, la sua prima esperienza televisiva risale al 2004 quando diviene noto al pubblico isolano nell'ambito del programma di Videolina Come il calcio sui maccheroni. Poi l'esperienza romana in teatro e in tv dove ha modo di collaborare fra gli altri con Benedetta Buccellato, Stefano Reali, Raffele Mertes.

Nel 2013 è protagonista del film L'arbitro di Paolo Zucca, selezionato nella sezione Giornate degli autori della Mostra del cinema di Venezia. Nel 2015 il regista Gianfranco Cabiddu lo chiama per il suo film La stoffa dei sogni, presentato alle preaperture del Festival internazionale del film di Roma.

Il 2019 è l'anno della consacrazione. Il secondo lungometraggio di Paolo Zuca, L'uomo che comprò la luna, lo vede straordinario protagonista. La pellicola, girata fra Cagliari e il Sinis, è prodotta da Amedeo Pagani e Nicola Giuliano della Indigo Film e da Rai Cinema ed è stata proiettata alla Festa del Cinema di Roma 2018. Distribuita nelle sale il 4 aprile 2019 in quindici cinema della Sardegna. Successivamente, visto il buon riscontro ai botteghini, è stato distribuito dal 2 maggio anche nella penisola in ulteriori cinque sale tra Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze.

Nel primo weekend di uscita del film, la pellicola ha siglato il miglior risultato in termini di media copia al boxoffice italiano del fine settimana. In una settimana ha incassato 69.903 euro con sole 13 copie, tutte in Sardegna, ottenendo la miglior media copia nazionale pari a 5.377 euro. Alla luce di questi risultati, le copie in Sardegna sono salite a 15 prevedendo anche un ampliamento sul resto del territorio nazionale.

Altra importane pagina del 2019 di Jacopo Cullin lo spettacolo teatrale E' inutile a dire, che ha fatto registrare fin da subito il sold out in tutte le date proposte.

Per i risultati ottenuti nel corso dell'anno, la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di includere Jacopo Cullin fra i candidati al Premio Sardegna Live - Sardo dell'Anno 2019.