Antonio Giua è stato il primo arbitro sardo a dirigere una gara di Serie A. Nato a Sassari l'11 marzo 1988, è cresciuto a Calangianus partendo dalla sezione AIA di Olbia per la propria personale scalata nella gerarchia dei fischietti italiani.

Dopo l'esordio in Serie D alla direzione di Forlì-Venafro, il 23 febbraio 2014 passa in Lega Pro dove arbitra la partita Savona-San Marino, terminata 0-0. Nel 2017, dopo essersi alternato tra terza serie e campionato Primavera e aver diretto la Supercoppa Primavera 2016, viene promosso in Can B, la seconda classe arbitrale. Il primo incontro arbitrato in serie cadetta è stato Ascoli-Pro Vercelli del 3 settembre.

Il 22 febbraio 2018 viene insignito del Premio Luca Colosimo come miglior arbitro della Lega Pro 2016-2017. Nella stessa data viene designato per la partita di Serie A Bologna-Genoa del sabato successivo, diventando così il primo arbitro sardo a dirigere una gara nella massima serie. Al termine della stagione 2018-19 ha diretto un totale di 5 partite in Serie A. Viene designato inoltre per la finale di andata dei play off di serie B tra Cittadella ed Hellas Verona, il 30 maggio 2019. Il 3 luglio 2019 viene promosso in Can A dopo due stagioni disputate in Can B e si profila come uno dei migliori talenti della scuola italiana.