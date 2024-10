Alessandro Onnis, professione "iena". Già, perché è proprio il programma Le Iene di Italia 1 ad aver reso noto al grande pubblico l'eccentrico 31enne cagliaritano.

Dopo anni di animazione nei villaggi turistici, Onnis si trasferisce a Milano nel 2012 e nel 2014, in coppia con l'amico Stefano Corti, vince la terza edizione del reality show di Rai Due Pechino Express, approdando a Mediaset nel 2015.

Il duo Corti e Onnis diviene parte stabile del cast del programma di inchiesta Le Iene con interviste esilaranti e scherzi ai personaggi più amati del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo.

A partire dal 2016 lavora anche per MTV dove conduce in coppia con Corti la versione italiana del programma americano di Rob Dyrdek, Ridiculousness - Veri American Idiots. Nello stesso anno i due conducono in diretta da Firenze gli MTV Awards social party.

Nell'estate 2018 conducono il Comedy Central Tour, rassegna comica trasmessa dal canale 128 di SKY. Inoltre, il duo conduce il programma Mai visto alla radio, in onda su Rtl 102.5. Musica, sondaggi flash, telefonate con gli ascoltatori, commenti, cronaca dagli stadi e una finestra aperta anche sugli altri avvenimenti sportivi della domenica.

Per i risultati ottenuti nel corso dell'anno, la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di includere Alessandro Onnis fra i candidati al Premio Sardegna Live - Il Sardo dell'Anno 2018.



LINK AL SONDAGGIO 

 ▽▽▽ 

VOTA IL SARDO DELL'ANNO 2018

CLICCA QUI!!!