SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL'AMAZZONE SONIA CADEDDU, CANDIDATA AL PREMIO SARDEGNA LIVE 2017 (VOTA QUI)

Sonia Cadeddu nasce ad Oristano l'11 maggio 1978 e già ad 8 anni inizia ad andare a cavallo. Le tradizioni equestri oristanesi sono fra le più prestigiose dell'Isola e Sonia, ovviamente, ne rimane stregata.

Dopo 19 presenze come sartigliante, è il simbolo delle donne guerriere e la protagonista assoluta della 552^ edizione della Sartiglia che si corre nel 2017. Il folto pubblico della manifestazione si è infiammato vedendola centrare con sicurezza la nona stella delle venti centrate dal Gremio dei Falegnami lungo la discesa di via Duomo.

“Nell’istante in cui indosso la maschera mi rendo conto che è arrivato il momento di andare e inizio così a sentirmi parte integrante della Sartiglia –questo il racconto di Sonia –. Si tratta di uno dei momenti più importanti ed emozionanti, durante i quali bisogna stare molto concentrati. La corsa dura pochi secondi, ma sono istanti in cui senti di esistere solo per una cosa: centrare la stella!”.

Per i risultati conseguiti nel corso dell'anno, la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di inserire Sonia Cadeddu nella rosa dei candidati alla V edizione del Premio Sardegna Live che verrà consegnato al Sardo dell'anno 2017.





