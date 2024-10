SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CANTANTE GIGI SANNA, CANDIDATO AL PREMIO SARDEGNA LIVE 2017 (VOTA QUI)

Gigi Sanna nasce a Nuoro il 2 agosto 1967. Frontman e voce degli Istentales, dagli anni '90 è uno dei personaggi più amati del panorama dello spettacolo e della musica in Sardegna. Nel corso del 2017 è stato protagonista di una serie di manifestazioni ed eventi benefici che hanno suscitato una grande partecipazione di pubblico e l'attenzione dei media nazionali.

Come già accaduto nel 2009 con i terremotati de L'Aquila, Sanna nel 2017 si fa ancora promotore de sa paradura, l'antica usanza del mondo agropastorale sardo adottata per ricostruire il gregge del pastore che l'ha perso per calamità naturali o per furto attraverso il dono di una pecora da parte dei pastori vicini. Così, il 31 marzo, dopo mesi di organizzazione e grazie alla collaborazione della Coldiretti e della Protezione Civile della Sardegna, Gigi Sanna, gli Istentales, e decine di pastori sardi partono alla volta di Cascia, una delle cittadine del centro Italia colpita pochi mesi prima dal sisma.

I pastori sardi, in Umbria, portano mille pecore dai donare ai colleghi le cui aziende erano state messe in ginocchio dal terremoto. Il 1° e il 2 aprile, a Cascia, sono due giorni di festa e musica all'insegna dell'amicizia e della solidarietà.

Ad ottobre sa paradura si ripete. Stavolta è il giovane pastore sardo Elia Taberlet, 17enne di Torpè, ad aver bisogno del sostegno dei colleghi. Le poche pecore con le quali aveva deciso di avviare la sua vita di campagna vengono rubate ed è ancora Gigi, insieme a tanti amici e pastori, a correre in aiuto del giovane. Il 20 ottobre, a Torpè, è un'altra giornata di festa. Persino il giornalista Giulio Golia, della trasmissione di Italia 1 Le Iene, racconta affascinato la storia del giovane Elia e dell'antica pratica di sa paradura.

Per i risultati conseguiti nel corso dell'anno, la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di inserire Gigi Sanna nella rosa dei candidati alla V edizione del Premio Sardegna Live che verrà consegnato al Sardo dell'anno 2017.

