GIAN DANIELE E DESOLINA sono la rivelazione dell’anno. Il pastore di Perfugas Gian Daniele Calbini e la sua pecora si sono resi protagonisti, nel corso del 2016, di una serie di esilaranti scenette pubblicate sul web che li hanno resi noti all’opinione pubblica isolana che ne ha seguito le “imprese”.

Cappellino rosso in testa e occhiali da sole, questo il loro look. Il video che ha dato popolarità all’improbabile coppia vedeva la pecora intenta a ruminare mentre il suo padrone spiegava come fosse impegnata a masticare un chewing gum Vivident. Un’intuizione che è valsa al giovane centinaia di migliaia di visualizzazioni e commenti, oltre alla risposta della stessa Vivident che ha condiviso il video sulla sua pagina Facebook ringraziando la coppia e inviando a Gian Daniele una scorta di gomme da masticare.

La popolarità dei due, da allora, è cresciuta a tal punto che la rivista Eva 3000 ha assegnato a Gian Daniele il premio come miglior Web Influencer dell’anno. Il premio è stato consegnato il 28 ottobre scorso a Milano, nel corso di una serata condotta da Rtl 102.5.

Il video che vedeva Desolina alle prese con la scuola guida, poi, è stato trasmesso su Rai 2 nel corso di una puntata del programma I fatti vostri, condotto da Giancarlo Magalli.

L'ultima chicca confezionata dalla coppia è il video degli auguri di Natale. Surreali, imprevedibili, geniali. Le loro performances hanno strappato un sorriso a tutti.

Una bella storia, qulla di Gian Daniele e Desolina che al termine del 2016 hanno totalizzato sulla loro pagina Facebook oltre 65 mila fans.

Per questi motivi la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di includere Gian Daniele e Desolina nella lista dei candidati al Premio Sardo dell’Anno 2016.

