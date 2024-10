PINO E GLI ANTICORPI è il trio comico dei sassaresi Roberto Fara, Michele Manca e Stefano Manca.

Nel corso del 2016 la formazione ha vissuto due momenti particolarmente importanti. L’11 febbraio i tre si sono esibiti al teatro Ariston di Sanremo in occasione della 66^ edizione del Festival della canzone italiana. I loro sketch hanno fatto registrare il picco di ascolti tv di quella serata, a dimostrazione dell’enorme stima di cui i tre godono da anni da parte del pubblico italiano.

Il 17 marzo 2016, poi, è uscito nelle sale il loro primo film dal titolo Bianco di Babbudoiu.

Il film, diretto da Igor Biddau, racconta le vicende di due fratelli e del loro cognato che ha sposato la sorella, impegnati nel salvataggio della loro azienda vitivinicola in Sardegna.

Nel cast anche Caterina Murino, Francesca Rossi, Carlotta Bazzu, Daniela Simula e Marco Bazzoni. Il film è una coproduzione 3zero2tv, Firenze Produzioni e Babbudoiu Corporation. È stato girato in cinque settimane nel 2015, interamente in Sardegna, nella provincia di Sassari. Distribuito in Italia da Lucky Red, da agosto 2016 è in programmazione su Sky Cinema.

Il film, in Sardegna, è rimasto in programmazione per sei settimane e nella prima è stato il più visto del weekend. Il pubblico ha accolto con entusiasmo questo lavoro che su Coming Soon ha raggiunto una valutazione di 4,3 su 5.

Un divertente spaccato di Sardegna, una produzione interessante che ha scritto una nuova importante pagina della storia professionale del trio.

Per questi motivi la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di includere Pino e gli Anticorpi nella lista dei candidati al Premio Sardo dell’Anno 2016.

