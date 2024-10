GIOVANNI ACHENZA è il 45enne atleta oschirese che il 10 settembre 2016 ha vinto la medaglia di bronzo nella disciplina paratriathlon, categoria Ptl, ai Giochi paralimpici di Rio 2016. Il sardo si è classificato al terzo posto dietro gli olandesi Plat e Schipper.

Nella finalissima, la prima frazione a nuoto è stata chiusa da Achenza in quinta posizione. Il suo tempo è poi migliorato nella prova di handbike chiusa a 1’’ dalla potenziale medaglia d’argento. L’ultima sezione in carrozzina ha regalato al campione di Oschiri la tanto attesa medaglia facendo esplodere di gioia i tanti amici e tifosi che lo seguivano con trepidazione in tv dal Monte Acuto e dall'intera Sardegna.

All’arrivo l’esplosione di gioia che è anche un grido di battaglia: “Arrivando sempre quarto e quinto ai Mondiali non ci pensavo proprio di arrivare terzo. Evviva la Sardegna! Fortza Paris!”.

Una prova di forza fisica e morale, un testimone di dedizione, valore sportivo ed umano che ha commosso tutti.

Per questi motivi la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di includere Giovanni Achenza nella lista dei candidati al Premio Sardo dell’Anno 2016.

